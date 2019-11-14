Верховная рада в первом чтении приняла спорный законопроект, дающий возможность иностранцам приобретать землю Украины. О том, чем это грозит стране и к чему стоит готовиться простым украинцам, Дни.ру узнали у генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина.
Верховная рада в первом чтении приняла спорный законопроект, дающий возможность иностранцам приобретать землю Украины. О том, чем это грозит стране и к чему стоит готовиться простым украинцам, "Дни.ру" узнали у генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина.
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским земельная реформа стала яблоком раздора для украинского общества. Однако по-настоящему негативные последствия, которые рискуют отразиться на судьбе всей страны, только впереди.
О том, что украинцам следует готовиться к дальнейшей политической деградации своего общества в разговоре с "" рассказал Алексей Мухин. "Сам
резонанс от этого законопроекта (и, в перспективе, закона) будет таким
негативным, что, полагаю, на ближайшее время политическая турбулентность в крайних
формах Зеленскому гарантирована", – объяснил политолог.
Кроме того, президенту Украины предстоит столкнуться с последствиями падения рейтинга. И настоящей проблемой для всей страны станет попытка украинского лидера стабилизировать свое положение. "Это
приведет к "закручиванию гаек" и формированию устойчивого тоталитарного режима
на Украине. Он уже сформирован, но он закрепится", – подчеркнул Алексей Мухин.
"Главную
стабилизирующую роль будут играть спецслужбы и, возможно, военные, что ставит
Украину на грань политического выживания и делает ее токсичной страной", – заключил эксперт.
Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий для иностранных граждан возможность покупки земли на Украине. Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что это позволит сменить украинский феодализм на рыночные отношения. А вот критики инициативы опасаются, что если документ будет принят в своем нынешнем виде, то отбросит украинское общество к порядкам времен рабовладельческого строя.