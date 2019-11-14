Верховная рада в первом чтении приняла спорный законопроект, дающий возможность иностранцам приобретать землю Украины. О том, чем это грозит стране и к чему стоит готовиться простым украинцам, Дни.ру узнали у генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина.

Верховная рада в первом чтении приняла спорный законопроект, дающий возможность иностранцам приобретать землю Украины. О том, чем это грозит стране и к чему стоит готовиться простым украинцам, "Дни.ру" узнали у генерального директора Центра политической информации, политолога Алексея Мухина.Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским земельная реформа стала яблоком раздора для украинского общества. Однако по-настоящему негативные последствия, которые рискуют отразиться на судьбе всей страны, только впереди.О том, что украинцам следует готовиться к дальнейшей политической деградации своего общества в разговоре с "" рассказал Алексей Мухин. "Самрезонанс от этого законопроекта (и, в перспективе, закона) будет такимнегативным, что, полагаю, на ближайшее время политическая турбулентность в крайнихформах Зеленскому гарантирована", – объяснил политолог.Кроме того, президенту Украины предстоит столкнуться с последствиями падения рейтинга. И настоящей проблемой для всей страны станет попытка украинского лидера стабилизировать свое положение. "Этоприведет к "закручиванию гаек" и формированию устойчивого тоталитарного режимана Украине. Он уже сформирован, но он закрепится", – подчеркнул Алексей Мухин."Главнуюстабилизирующую роль будут играть спецслужбы и, возможно, военные, что ставитУкраину на грань политического выживания и делает ее токсичной страной", – заключил эксперт.Напомним, Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий для иностранных граждан возможность покупки земли на Украине. Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявил, что это позволит сменить украинский феодализм на рыночные отношения. А вот критики инициативы опасаются, что если документ будет принят в своем нынешнем виде, то отбросит украинское общество к порядкам времен рабовладельческого строя.