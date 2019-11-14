Где оставить автомобиль, когда приехал в больницу? Жители Владимира не знают. Как обстоит ситуация с парковками около зданий здравоохранения?

Где оставить автомобиль, когда приехал в больницу? Жители Владимира не знают. Как обстоит ситуация с парковками около зданий здравоохранения?Квест "найди паковочное место" сегодня успешно пройден, смеется Карен Аветисян. Он работает таксистом, на каждый вызов к больнице задается вопросом: где припарковаться?- У меня сейчас человек, инвалид выйдет. С коляской, поэтому я здесь припарковался.-А вообще удобно парковаться?- Нет, конечно, негде.Во многих регионах России на тысячу человек приходится более 300 автомобилей, Владимир - не исключение. Больниц с проблемными парковками масса. Когда готовился сюжет, в социальных сетях "Вестям" написали десятки комментариев: больница на Токарева, Каманина, Добросельской, детская поликлиника на Студеной горе... Каждый пациент, приезжающий на автомобиле, не знает - удастся ли поставить машину. Стоянки или отсутствуют вовсе или вмещают очень мало машин. Около пятой, автоприборовской больницы водителям приходится тренировать "фигурное" вождение.- Маленький пятачок, места мало для разворота, для всего, - жалуется водитель Андрей Шмелёв- А выезжаете потом как?- А, вот, сейчас будем стараться. Кто задом, кто передом.- Постоянно какое-то движение, какая-то страсть. Может совершится какой-то наезд, авария. Постоянно, когда сюда еду, какие-то проблемы возникают, - добавляет водитель Сергей СёминОколо областного онкодиспансера парковка есть, но въезд на территорию - только по пропускам, это меры антитеррористической безопасности. Пациенты теснятся на обочине. А кто отвечает за это? В администрации города пояснили: больницы, а следовательно и парковки, в ведении департамента здравоохранения. Из департамента на наш запрос пришел ответ:«Решение проблемы находится в большей мере в компетенции органов местного самоуправления. Департамент здравоохранения администрации области не имеет возможности решить данную проблему в одностороннем порядке.»Остается обратиться к зарубежному опыту. Там ситуацию спасают подземные автостоянки или многоэтажные паркинги, но они платные.И все же один положительный пример мы нашли и во Владимире. Руководство центра медико-социальной экспертизы добилось, чтобы им выделили землю под парковку, но только для пациентов. Раньше здесь водители просто ставили машины на аварийку.Ольга Павловская, Максим Котов. Вести-Владимир.