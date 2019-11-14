Мать на протяжении трех дней избивала 6-месячную девочку.

Во Владимирской области вынесли приговора 22-летней жительнице города Кольчугино. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.По информации регионального Следкома, женщина находилась дома одна с полугодовалым ребенком, и когда девочка стала плакать, в состоянии неприязни мама нанесла ей удар в область грудной клетки, причинив тяжкий вред здоровью. На протяжении последующих дней малышка часто плакала. Однако мать продолжила избивать девочку. На третий день вновь неадекватно реагируя на капризы малышки, женщина кулаком нанесла девочке удар в живот. Только вечером увидев, что дочка уже закатывает глаза, женщина испугалась и бросилась за помощью к соседке. Прибывшие врачи «скорой помощи» констатировали смерть 6-месячной малышки.Приговором Кольчугинского городского суда осужденной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.