Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце Спорта «Лужники»

Дознавателем подразделения УВД по ЦАО в отношении 32-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».Вечером 13 ноября в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами во Дворце Спорта «Лужники».Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между тремя гражданами произошла драка в результате которой двое участников для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Третий участник сотрудниками полиции доставлен в отдел полиции.По результатам проведённой проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».