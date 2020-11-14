Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Хабаровскому краю.

Из войсковой части 29429 в Хабаровске сбежал уроженец деревни Пески Вязниковского района Владимирской области — рядовой Николай Егорычев, 1983 года рождения. Об этом сообщили в военном следственном отделе СК России по Хабаровскому краю.Его подозревают в преступлении по статье "самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца".(Фото: военный следственный отдел СК РФ по Хабаровскому краю)