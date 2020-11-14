Они будут работать на общественных началах.

Мэр Владимира Андрей Шохин утвердил своих советников, которые будут работать на общественных началах. В промышленной и инвестиционной политике глава областного центра будет советоваться с Алексеем Русаковским.Экономика и поддержка предпринимательства на Дмитрие Осипове. Образование, физкультура и спорт – Дмитрий Кушпита. Инвалиды и развитие доступной среды – Любовь Кац. «Дети войны» - Людмила Бундина.К ним добавились – Ирина Кирюхина, которая займётся здравоохранением. Александр Акимов – ЖКХ. Василий Никитенко – ветеранскими организациями.