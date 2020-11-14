К 22 ноября завершатся работы на съезде с правой стороны. Левый съезд будет готов к 6 декабря.

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на 300 км федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Вязники Владимирской области вступает в заключительную стадию. Проект реализуется в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.С 14 ноября запустят движение по новому 76-метровому путепроводу. Он проходит над федеральной автодорогой и обеспечивает транспортное сообщение между городом и железнодорожной станцией. Проезд по нему возможен в прямом направлении без выезда на М-7 «Волга». Дорожники продолжают обустройство съездов на трассу. К 22 ноября завершатся работы на съезде с правой стороны. Левый съезд будет готов к 6 декабря.На 1,16 километрах основного хода автомагистрали завершается реконструкция с расширением до шести полос. Специалисты устроили новую конструкцию дорожной одежды и построили систему водоотведения с локальными очистными сооружениями. Сейчас движение здесь идет по двум полосам. На остальных продолжается укладка асфальтобетонного покрытия.Параллельно дорожники выполняют монтаж электроосвещения, барьерного и перильного ограждения. На прилегающей к развязке территории продолжается обустройство. Вдоль жилых домов строятся транспортно-пешеходные дорожки, устанавливаются шумозащитные экраны и освещение.Напомним, строительство транспортной развязки на трассе М-7 «Волга» в Вязниках началось в сентябре 2019 года. Искусственное сооружение разведет потоки транзитного и городского транспорта в разные уровни. Пропускная способность данного участка дороги увеличится, а также повысится уровень безопасности движения.