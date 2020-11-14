На новой транспортной развязке в Вязниках запустили движение. Для автотранспорта открыли 76-метровый путепровод, который проходит над проезжей частью федеральной трассы М-7. По мосту можно

На новой транспортной развязке в Вязниках запустили движение. Для автотранспорта открыли 76-метровый путепровод, который проходит над проезжей частью федеральной трассы М-7. По мосту можно добраться из города до железнодорожной станции, не выезжая на федеральную автодорогу. Сейчас дорожник продолжают обустраивать съездов на трассу, все работы закончатся к 6 декабря. На самой же автомагистрали УПРДОР провел реконструкцию,