В ходе проведения проверки общественного места и близлежащей территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники уголовного розыска при содействии патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Раменки г. Москвы задержали 32-летнего мужчину за ложное сообщение о противоправном деянии.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в кафе на улице Раменки готовится противоправное деяние.В ходе проведения проверки указанного общественного места и близлежащей территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель.По данному факту следствием ОМВД России по району Раменки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93