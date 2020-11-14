Для проведения работ с 8.00 будет временно закрыт правый съезд с проспекта на Лыбедскую автомагистраль, а также сквозной проезд через двор дома №16 по Октябрьскому проспекту.

Сегодня специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» приступят к замене следующего участка магистрального трубопровода на Октябрьском проспекте. Для проведения работ с 8.00 будет временно закрыт правый съезд с проспекта на Лыбедскую автомагистраль, а также сквозной проезд через двор дома №16 по Октябрьскому проспекту. Движение автотранспорта будет организовано через Костерин переулок.Реконструкция магистральной тепловой сети в этом районе выполнена на 60%. Второй этап замены коммуникаций технически невозможен без ограничения движения автотранспорта.Всего в рамках проекта реконструкции теплосети на Октябрьском проспекте «Т Плюс» переложит участок теплотрассы протяженностью 228 метров. Работы на данном участке ведутся с 24 октября. На сегодняшний день заменено 150 метров в трассе.