Соответствующий приказ выпустил Верховный суд РФ.

С 13 ноября председателем Владимирского областного суданазначенСергей Шишкин, который ранее трудился в должности заместителя. Соответствующий приказ выпустил Верховный суд РФ.Напомним, с 2009 года облсудвозглавлял. Онподал документына вакансию председателя Ивановского облсуда еще в марте.Сергей Константинович Шишкин родился в 1964 году. После окончания в 1989 году Саратовского юридического института имени Д.И. Курского стажировался в Гусь-Хрустальном городском народном суде. В октябре 1989 года был избран народным судьей Петушинского районного народного суда. С ноября 1992 года - и.о. заместителя председателя указанного суда, а с ноября 1996 года и.о. председателя суда. С декабря 1996 года по август 2011 года замещал должность председателя Петушинского районного суда Владимирской области.С сентября 2011 года по февраль 2014 года председатель Александровского городского суда Владимирской области. Кандидат юридических наук. Награжден медалью "За заслуги перед Судебной системой Российской Федерации" II степени. Поощрен Почетной грамотой Совета судей Российской Федерации; Почетной грамотой Судебного департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Присвоено почетное звание "Почетный работник судебной системы". Решением Высшей квалификационной коллегии судей присвоен третий квалификационный класс.(Фото:Владимирским областной суд)