Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна. О случившемся рассказали в театре, который долгое время возглавлял артист.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-11-2020-umer-armen-dzhigarxanyan.html" target="_blank">Умер Армен Джигарханян</a> - Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна. О случившемся рассказали в театре, который долгое время возглавлял артист.
[url=https://33live.ru/novosti/14-11-2020-umer-armen-dzhigarxanyan.html]Умер Армен Джигарханян[/url] - Утром 14 ноября стало известно о смерти знаменитого актера Армена Джигарханяна. О случившемся рассказали в театре, который долгое время возглавлял артист.