Памятная дата отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября.

Всемирный день памяти жертв ДТП ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября. Цель данного события заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также еще раз напомнить всем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.В канун памятной даты сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» посетили Иваново-Эсинскую школу Ковровского района, где провели с ребятами практические занятия по безопасности дорожного движения. Для лучшей наглядности и доступности инспекторы использовали мобильный автогородок.В ходе занятия мальчишкам и девчонкам ещё раз напомнили о правилах перехода проезжей части по «зебре» и регулируемому пешеходному переходу, значениях сигналов светофора и дорожных знаков.После занятий сотрудники полиции вместе со школьниками провели акцию, специально для которой ребята подготовили тематические плакаты.В память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях в небо были запущены белые шары, символизирующие вечную память о тех, кто ушел из жизни в результате автоаварий.