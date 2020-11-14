Злоумышленник, работая у заявителя в антикварной лавке и имея доступ к материальным ценностям, похитил предметы на сумму 2,9 млн рублей...

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в краже антиквариата.В полицию с заявлением обратился 51-летний москвич. Мужчина сообщил, что является владельцем антикварной лавки на Пушечной улице. При посещении одного из аукционов в Нижнем Кисловском переулке он увидел на столах принадлежащие ему старинные фотографии, а также другие дорогостоящие предметы из своей коллекции. Владелец аукциона сообщил ему, что данные антикварные вещи он приобрел у одного из граждан. Материальный ущерб составил 2,9 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 55-летнего мужчину. Установлено, что злоумышленник работал у заявителя в антикварной лавке и имел доступ к материальным ценностям.Похищенные антикварные предметы изъяты.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60