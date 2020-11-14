В Москве завершился форум боевых искусств Битва Чемпионов 12: Школа против школы. Открыл мероприятие сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко.

В Москве завершился форум боевых искусств "Битва Чемпионов 12: Школа против школы". Открыл мероприятие сопредседатель Российского Союза боевых искусств Сергей Кириенко."Весь мир и наша страна столкнулись с новым вызовом – масштабнойпандемией. И этот год можно назвать трудным, – заявил Кириенко. – Но премия "Битва Чемпионов" все равнопроходит. И это принципиально важно. Так же, как и продолжается работа,связанная с развитием боевых искусств. А самое главное – с воспитаниемподрастающего поколения в нашей стране".В рамках "БитвыЧемпионов 12" прошли 7 поединков, в том числе титульный бой по кикбоксингу зазвание чемпиона России, титульный бой по тайскому боксу за звание чемпиона СНГи титульный бой профессиональной боевой лиги Senshi KWU.Победыодержали Тахир Абдуллаев (бирманский бокс, чемпион мира), ШамидханМагомедов (грэпплинг, чемпион России), Евгений Шаломаев (кудо, чемпион мира),Магомед Махамаев (победитель первенства Европы), Аик Бегян (РоссийскаяФедерация, двукратный чемпион мира), Али Алиев (победитель Кубка мира покикбоксингу, призер Кубка мира по тайскому боксу).Участниками"Битвы Чемпионов" в разные года были такие выдающиеся мастера боевых искусств,как Федор Емельяненко, Олеся Коваленко, Александр Устинов, Ирина Быкова, АланКараев, Бату Хасиков, Артем Вахитов, Игнасио Санчес и другие.Почетным гостемэтого турнира был президент России Владимир Путин.