Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Возгорание произошло накануне около 19 часов в деревне ОзяблицыСудогодскогорайона.Загорелся нежилой дом.Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади.Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На месте пожара обнаружен погибший 55-летний мужчина.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)