Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
Возгорание произошло накануне около 19 часов в деревне Озяблицы
Судогодского
района.
Загорелся нежилой дом.
Из-за позднего обнаружения пожара и позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади.
Пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.
, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.
На месте пожара обнаружен погибший 55-летний мужчина.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
(Фото:
пресс-служба МЧС по Владимирской области)