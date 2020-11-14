В деревне Озяблицы Судогодского района на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло вечером 13 ноября. Спасателям сообщили о пожаре в частном доме. Когда пожарные прибыли на место,

В деревне Озяблицы Судогодского района на пожаре погиб мужчина. Возгорание произошло вечером 13 ноября. Спасателям сообщили о пожаре в частном доме. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что огонь охватил уже все строение площадью в 50 квадратных метров. Дом тушили из двух пожарных машин, а после ликвидации огня на месте происшествия нашли тело мужчины 1965