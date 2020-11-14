Съезды с развязки будут сдан к 6 декабря. Подрядчик монтирует освещение и ограждение объекта.

В Вязниках близится к концу строительство развязки на трассе М7. С 14 ноября запускается движение по автомагистрали, которая соединит город с Нововязниками и ж/д станцией. Длина путепровода составляет 76 метров.Съезды с развязки будут сдан к 6 декабря. Подрядчик монтирует освещение и ограждение объекта.«Ширина трассы – шесть полос. В результате движение скоростным и безопасным», - уверяет пресс-служба «Упрдор Москва - Нижний Новгород».Добавим, что ранее развилка была оборудована светофором.