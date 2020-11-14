В неопределенных планах и создание современной автодорожной развязки на площади Лазарева и бульвара Иванова.

Сегодня 14 ноября - день рождения нашего знаменитого земляка Михаила Лазарева. И в эту субботу мы вновь решили поднять наболевшую тему - быть ли памятнику мореплавателю на его родине.Осень 1805 года. На атлантическом побережье Испании идет грандиозная морская битва - Трафальгарское сражение. В своей первой опасной и увлекательной командировке на стороне англичан сражаются и русские гардемарины. Среди них и молодой сын владимирского губернатора Михаил Лазарев. Науке побеждать юный мичман учится у адмирала Нельсона.С этого момента паруса будут нести Лазарева к славе героического флотоводца. Вот только вплоть до конца 20 века сам факт рождения повелителя морей во Владимире никак не обозначался даже на картах города. Лишь в 1999 году площадь у гостиницы "Золотое кольцо" благодаря усилиям ветеранских организаций получила имя мореплавателя. А в 2004-м установлена и мемориальная доска на доме 26 по Большой Московской, где жила семья Лазаревых. В музее хранится уникальная запись из метрической книги Знаменской- Пятницкой церкви, что стояла на месте бывшего кафе "Блинчики" и была уничтожена при Советской власти.Светлана Мельникова , генеральный директор ВСМЗ:- В этой церкви в 1790 году , в марте, был крещен новорожденный мальчик Мишенька, которому судьба определила такой великий и значимый путь..Я ,наверное ,не погрешу против истины если скажу , что этого человека, по праву, можно назвать создателем Черноморского флот.Священная земля с места церкви Параскевы Пятницы в прошлом году была передана в дар школьному музею Новороссийска, Там установлен памятник адмиралу еще в 1996 г. Монумент Лазареву должен был украсить и Владимир еще несколько лет назад. Споры, каким быть памятнику первоотрывателю Антарктиды ,длились вплоть до 2011 года. На суд конкурсной комиссии были представлены 7 макетов. Победила академическая скульптура народного художника России Салавата Щербакова.Геннадий Правоторов, народный художник России, член Академии художеств РФ:- Академические памятники будут всегда актуальны. Столько , сколько будет жив человек Академизм- это не сухая формула. Это грамотность.Но тогда дело дальше эскизов не пошло. На воплощение идеи денег не нашлось. Менее года назад идею установки памятника вновь начала продвигать Общественная палата города. Проект подготовил владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Деньги на отлив и установку бюста авторы идеи решили просить у спонсоров и всероссийской краудфандинговой кампании. Но на этом всё и остановилось. Сегодня вопрос установки памятника уже мэрия Владимира готова обсуждать с самими владимирцами. В неопределенных планах и создание современной автодорожной развязки на площади Лазарева и бульвара Иванова.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Это достаточно дорогое мероприятие. Я знаю, что есть идея краудфандингового решения на установку памятника, но тем не менее Памятник устанавливается не сам по себе..К нему привязывается определенная инфраструктура того места, где он будет установлен, благоустройство..,.коммуникации, пешеходные дорожки..И это требует бюджетных средств. Всё это будет решаться после того, как мы получим квалифицированное мнение жителей Владимира.Больше 20 лет решается вопрос установки памятника нашему легендарному земляку. За эти годы сам Михаил Лазарев из мичмана дослужился до адмирала, открыл Антарктиду , выиграл не одно сражение и реформировал Черноморский флот.Татьяна Воронцова. Александр Чернышев. Вести- Владимир.