Ровно 100 лет назад в этот день 14 ноября из Крыма началась эвакуация Русской армии под командованием генерала Петра Врангеля.

Ровно 100 лет назад в этот день 14 ноября из Крыма началась эвакуация Русской армии под командованием генерала Петра Врангеля.За 6 месяцев до этого дня его штабом был разработан секретный план эвакуации в случае разгрома Красной армией. В нем Врангель призвал покинуть Россию - цитата- " всех, кто разделял с армией крестный путь". Корабли Белого флота , выйдя из Севастопольской бухты, увезли на чужбину 145 тысяч бывших подданных Российской империи. А вечером 15 ноября в Севастополь вошла Красная армия. Этот исход Русской Армии Врангеля за пределы Отчизны официально принято считать временем окончания Гражданской войны на Юге России. Среди беженцев были и наши земляки. Сегодня мы вспоминаем Владимира Лызлова.Год 1915-ый. Первая мировая. На этом фото, в центре- наш земляк Владимир Николаевич Лызлов. Главный врач владимирского отряда Красного Креста. Всегда на передовой. Бесстрашный человек. При одном из отступлений он уезжал последним поездом. Только после того, как лично отправил всех раненых. Об уникальных снимках из семейного архива рассказывает праправнук знаменитого медика- Дмитрий Лызлов. Вот они, фамильные черты! Потрясающее сходство. А это более ранний кадр. Начала века. До трагедий и бури оставалось совсем немного.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- Город Суздаль, мирное время. Врачи после операции. Владимир Николаевич сидит в первом ряду вместе с коллегами. Фотограф- Соболев, который снимал приезд Николая Второго в губернию.Судьбе прапрадеда Дмитрия Лызлова на новой выставке "Пыль чужих дорог" посвящена отдельная глава. Она- о жизненном пути человека, которому было суждено потерять и родину, и семью.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:- С этой главой нам, действительно было проще всего. Поскольку в городе живут потомки Владимира Николаевича и они, конечно, оказали нам неоценимую помощь. Прежде всего, предоставив документы из личного архива. Кроме того, та небольшая книжка, которая в витрине представлена, Владимиром Николаевичем издана в Берлине, тоже была предоставлена музею. И более того, подарена.Приехав во Владимир, свой путь врача Лызлов начал отсюда. Владимирский Красный Крест, построенный на средства владимирского отделения Общества Красного креста и добровольные пожертвования. Для потомков Лызлова- это памятная точка на карте родного города. Знаменитый врач - прапрапрадед гимназистов современных- Николая и Владимира Лызловых. Сыновей Дмитрия.Николай Лызлов, прапраправнук врача Владимира Лызлова:- Папа мне рассказывает очень много о Владимире Николаевиче. Он был врачом. Папа говорит, он был очень добрым.Владимир Лызлов, прапраправнук врача Владимира Лызлова:- Он работал в этой больнице и лечил очень много людей.По мнению Клавдии Лызловой, история семьи - отражение истории страны. Возможно, в будущем дети захотят узнать ещё больше о славном представителе рода.Клавдия Лызлова, супруга Дмитрия Лызлова:- Мы стараемся находить время для того, чтобы рассказать своим детям об их предках. Я считаю, что это правильно, когда в семье чтят историю, чтят историю фамилии.Имя Владимира Лызлова жителям губернии было хорошо знакомо. Врач от Бога. Он родился в 1876-ом. Выпускник медицинского факультета Московского университета. На рубеже веков Лызлов стал земским врачом в Ковровском уезде. С 1908-ого- ординатор владимирской губернской земской больницы. Специалист широкого профиля.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- Выезжал он в районы области для борьбы с тифом, с другими эпидемическими заболеваниями. Если полистать газеты столетней давности, то можно увидеть, что врач Лызлов выехал в Ковровский район, в Меленковский район. Он кстати, тоже переболел, здесь продолжал работать, в Красном кресте.Лызлов вёл активную общественную деятельность. Преподавал. В том числе на курсах сестёр милосердия.Александр Капусткин, заместитель генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по развитию:-Он был, кроме того, популяризатором медицины, популяризатором здорого образа жизни. И психического здоровья и физического. Деятельность его была многогранна.О себе Владимир Лызлов оставил добрую и благодарную память.Истории о нём передавали.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- Выходя к больным, видя, что человек в трудной ситуации, он бескорыстно помогал, безвозмездно, оставлял даже деньги на лекарства.А жил доктор Лызлов здесь, на улице Ивановской губернской столицы. Ныне- Осьмова. Дом, к сожалению, не сохранился. Улица перестраивалась уже в послевоенное время.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- Здесь располагался дом, в котором жил Владимир Николаевич. Назывался Дом Синёва. Синёв- хозяин дома. И он здесь снимал, арендовал. Удобно, центр города, можно было вести приём больных на дому.Все трудности Лызлов встречал достойно. Ещё в русско-японскую в качестве врача Владимир Николаевич был направлен на Дальний Восток. В Первую Мировую как глава автоотряда был брошен на северный фронт.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- И как раз 14-ый год- это был последний год, когда он был во Владимире, видел свою семью, после этого он уже не вернулся во Владимир. Сначала гражданская война и потом эмиграция.Во Владимире у врача Лызлова остались супруга Антонина Петровна, сын Николай и дочь Татьяна (впоследствии она умрёт от эпидемии). Путь белого офицера на родину оказался закрыт навсегда.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- К сожалению, не удалось Владимиру Николаевичу увидеть своих близких. После революции связь оборвалась. Случайно 2 письма доходят, датированные началом двадцатых годов, и после никакой связи уже не было.Известно, что и на чужбине, сначала в Германии, а потом и во Франции Владимир Лызлов продолжил медицинскую деятельность. По словам праправнука, уникальный архив семье передал племянник врача. В эмиграции оказался рядом. Много лет спустя он специально приедет в Россию.Дмитрий Лызлов, праправнук врача Владимира Лызлова:- Он рассказывал такой случай. Когда они жили в Париже, в очень таких бедных условиях, у него произошло заражение ноги. И в домашних условиях Владимир Николаевич провёл ему ампутацию ноги, едва ли не кухонными приборами. И спас ему жизнь.Владимира Николаевича Лызлова не стало в 1933-ем. Его могила- на городском кладбище Парижа. И потомки надеются её посетить. Во Владимире же- главном городе его "линии жизни" медика вспоминают до сих пор. Фасад и кровля исторического здания Красного Креста были отреставрированы в 2016-ом. Знаковому памятнику архитектуры вернули первоначальный облик. И это тоже уважение к истории, её, порой жестоким, урокам. Дань памяти владимирским врачам. Представителям благородной профессии. Людям совести и долга.Мария Платанюк, Семён Карпов "Вести-Владимир".