Владимирский государственный университет, несмотря на рекомендации Министерства образования и науки пока не переходит на дистанционное обучение.

Владимирский государственный университет , несмотря на рекомендации Министерства образования и науки пока не переходит на дистанционное обучение , сообщили в пресс-службе ВУЗа.Вопрос сегодня обсуждался на заседании оперативного штаба университета. Окончательное решение за специалистами регионального управления Роспотребнадзора, но в ВлГУ считают, что на данный момент необходимости переходить на дистанционку нет и в понедельник занятия продолжатся.