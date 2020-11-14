Обладминистрация ещё раз подтверждает свою готовность работать и взаимодействовать наравне с депутатами ЗакСобрания.

Принятый 29 октября Законодательным Собранием закон о приватизации госимущества направлен в прокуратуру Владимирской области и Управление Минюста России для антикоррупционной экспертизы.«Не претензии, а призыв к конструктивному диалогу. Администрация Владимирской области еще раз призывает депутатов проанализировать нормативно-правовой акт», - поясняет пресс-служба руководства региона.Как сообщают в Белом доме, закон нуждается в доработке, в том числе в части выявления коррупциогенных факторов.Обладминистрация ещё раз подтверждает свою готовность работать и взаимодействовать наравне с депутатами ЗакСобрания.