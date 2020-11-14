Они двигались по направлению от Мегаторга к Содышке

Мотопробег голых байкеров стартовал сегодня во Владимире в 16.00. Впрочем, большинство из мотоциклистов были в трусах и купальниках. Один из "моржей" на четырех колесах признался, что надел аж три пары плавок. Чтобы не отморозить самое ценное. Пробег собрал немного участников, всего порядка десяти мотоциклов. Были среди них и прекрасные участницы, которые смело проехали весь маршрут. Финишировала колонна в Содышке, где байкеров ждала натопленная сауна.Это не первый такой пробег, в том году байкеры-моржи проехали в ноябре по снежку в центре Владимира.