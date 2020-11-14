Этих зверьков не встретишь в дикой природе. Но в качестве домашних питомцев- они просто идеальны.

Этих зверьков не встретишь в дикой природе. Но в качестве домашних питомцев- они просто идеальны. Скинни сегодня крупным планом. Давайте знакомиться.Этот забавный зверек- скинни. Наиболее распространенная порода бесшерстных морских свинок. Правда, у владимирских любителей животных они все еще считаются редкостью. Порода была искусственно выведена канадскими учеными в 70-х годах прошлого века. Из-за генетической мутации свинки родились без шерсти, ученые начали скрещивать их с обычными - так и получились Скинни. Но особой породе- особое внимание.Наталья Дмитриева:- Для того, чтобы согреваться ей постоянно приходится кушать. У них хорошо развит метаболизм. Всегда практически жует.Мы не ставим ее на сквозняк. Она любит лежать в теплых гамаках, подушках. Как любое лысое животное ей нужно как-то согреваться.Наталья признается, всегда хотела необычное животное. Сейчас Агуше уже год, и она не перестает купаться в любви своей хозяйки. Больше всего она любит разные угощения.Наталья Дмитриева:-Кормим мы ее зерновыми смесями. Она любит овощи, фрукты со своего огорода. Когда я увидела фото и видео этой свинки, я подумала что это мини бегемотик. Очень необычная внешность. Когда поближе познакомились, я сразу поняла, что это наш вариант.Агуша очень дружелюбная, умеет заводить друзей, у нее получается ладить даже с собаками.Из-за отсутствия шерсти скинни безопасны для аллергиков. Шерстка у них есть только на лапках и на носике. Содержат их к клетках или в террариумах. Поддается дрессировке. Агуша узнает хозяйку и отлично ориентируется в квартире.Наталья Дмитриева:- Агуша очень умный зверек. Когда я встаю, она реагирует определенными звуками, чтобы ее покормили. Кто бы не встал, она этих звуков издавать не будет . Я не знаю как она это понимает и чувствует, но реагирует так только на меня. Я ее хозяйка. Я ее называю по имени, я с ней разговариваю. Даю понять, что хорошо, а что плохо.Скинни - долгожители. При правильном уходе живут до 8 лет. Возможно, о секретах содержания себе подобных Агуша расскажет сама. У нее может появиться свой инстаграм. Где она обязательно станет звездой.Юлия Болдина, Александр Чунаев. Вести-Владимир.