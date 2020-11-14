Он позволяет под минимальный процент получить средства на выплату зарплаты, оплату арендных и коммунальных платежей, расчёты с поставщиками.

Совместно с региональным Департаментом предпринимательства Микрокредитная компания Фонда содействия развитию МСП расширяет линейку продуктов «Микрофинансирование» в рамках антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Для оказания адресной поддержки малым и средним предпринимателям, деятельность которых приостановлена или ограничена, разработан продукт «Специальный». В его рамках субъекты МСП смогут получить микрозайм до 1 млн рублей под 2 процента годовых на срок до 24 месяцев при наличии залогового обеспечения.(Фото : Pixabay)