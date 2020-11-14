126 новых заражённых. Это новый антирекорд для нашего региона. Выявлено на 3 случая заболевания больше, чем накануне. Всего больных теперь 11 167. В лидерах антирейтинга по заболевшим за

126 новых заражённых. Это новый антирекорд для нашего региона. Выявлено на 3 случая заболевания больше, чем накануне. Всего больных теперь 11 167. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Владимир (20 новых пациентов). На втором месте Муром (17 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Гусь-Хрустального (16 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит сейчас