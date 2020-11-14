Мальчик пропал без вести полтора месяца назад.

С 28 сентбяря волонтёры и правоохранительные органы ищут 7-летнего школьника из Горок Савелия Роговцева.Завтра, 15 ноября объявлен сбор для повторного выезда в лес и населённые пункты, где ведётся поиск. Добровольцы ждут всех желающих в 10:00 на повороте на деревню Близнино. Об этом в соцсетях сообщил ПСО «Лиза Алерт». Наличие средств индивидуальной защиты - обязательно.Координаты штаба: 56.2150050, 40.7689340Напоминаем приметы ребёнка: рост 120 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.Был одет: синяя куртка, синяя жилетка, белая рубашка, синий галстук, синие брюки, синие кроссовки.С собой: чëрно-зелёный рюкзак, тёмно-синяя шапка.Номера телефонов нфоргов: Мария - 89253111880, Екатерина - 89100917582.