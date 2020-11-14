В его картинах сочетаются христианское искусство и немецкая готика.

Художник , который любит пространство и масштаб, а свой стиль создает из элементов разных культур. Кирилл Ведерников продолжает восхищать мир своими неожиданными работами. А что в планах у знаменитого вязниковца- узнала Екатерина Таманова.В его картинах сочетаются христианское искусство и немецкая готика... Кирилл Ведерников пишет в своем особом стиле: внимание- форме и графичности линий. Москва, Питер, Эрланген,- под впечатлением от разных городов Кирилл создал серию картин по библейским сюжетам, объеденных главной темой - сотворением мира. Этой осенью они были представлены на выставке в Санкт -Петербурге.Кирилл Ведерников, художник:- На выставке оригинальные работы и сделанные вот в этой технологии убранфрески. Тоесть мы сделали специальные панно модульные 2,5 метра на 1,5 и пр помощи этой технологии перенесли работы , которые та же представлены в оригинале, на большой формат.Часть картин были написаны в родных Вязниках, здесь у художника мастерская. После шума столицы, нужны спокойствие и тишина для вдохновения. Предпочтений в материалах у Кирилла нет, может писать и на фасадах зданий , и на холстах, маслом или акварелью. Но сначала все образы рождаются на бумаге.Кирилл Ведерников, художник:- С бумагой когда я работаю, мне легче от рисовать, какой-то образ выстроить, а потом я думаю куда его уже реализовать, то ли на 5-и этажный дом поместить, то ли на холст его перенести. Не каждая работа смотрится на холсте, допустим здесь у меня более детальная графика, а на холсте ведите хочется что-то более лаконичное.Эта работа перенесена на трехэтажный дом в Нижнем Новгороде. Торговка - собирательный образ восточной женщины . Таких масштабных проектов у Кирилла много, по всей стране и даже за рубежом, он создает образы, которые соединяют искусство Востока , европейского Средневековья и древней Руси. " По сути ты новое не придумываешь, ты заново перерабатываешь то , что уже было"- рассказывает художник. Сейчас он занят портретом средневековой девушки, она отлично вписывается в мир Дон Кихота.Кирилл Ведерников, художник:- Мы живем в такую эпоху , когда все есть и это огромный гипертекст. И ты в работах обращаешься к тому же самому классическому языку древнего Египта, к какому ту средневековому Рембранту по колориту мне очень нравится. Мне кажется , как раз таки современный мир, он предполагает все пласты , которые были до тебя уже сказаны.Художник придерживается особой палитры. Для работ он выбирает пастельные тона, особенно когда работает на фасадах . Тогда панно становится частью архитектуры.Кирилл Ведерников, художник:- Сдержанная палитра, это наверное , связанно еще с тем что по образованию я художник реставратор. И вообще у меня тяга больше к форме,и наверное , какой-то ограниченной палитрой мне хочется все же форму подчеркнуть.Есть у художника и идеи для Владимира. Эскизы он не показывает. Но точно знает, где бы его живопись вписалась в городское пространство. Это дома на Дворянской.Екатерина Таманова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.