Седьмой день от ковида в регионе никто не умирает.

Владимирская область вновь побила антирекорд по заболеваемости Covid-19. На 14 ноября Роспотребнадзор сообщает о 126 новых случаях заболевания.По городам и районам они распределились так: 20 во Владимире, 17 в Муромском, 16 в Гусь-Хрустальном, 9 в Ковровском, 10 в Александровском, 7 в Гороховецком, 7 в Камешковском, 6 в Суздальском, 6 в Вязниковском, 5 в Петушинском, 5 в Кольчугинском, 5 в Киржачском, 3 в Юрьев-Польском, 3 в Селивановском, 3 в Судогодском, 2 в Собинском, 2 в Меленковском районах.Выздоровели за сутки 129 пациентов. Всего за период пандемии вирус подхватили - 11 167 человек. Из них - 8411 выздоровели. По официальной статистике портала стопкоронавирус.рф в регионе уже неделю никто от коронавируса не умирает.