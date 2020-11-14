С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9190 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 139 пациентов с коронавирусом. Исцелились от вируса ещё 67 человек.За 13 ноября ковид диагностировали 67 костромичей, 17 жителей Нерехты и Нерехтского района, 8 волгореченцев, 7 жителей Буя и Буйского района. Шесть новых инфицированных прибавилось в Костромском районе, Шарье и Шарьинском районе, а также Галиче и Галичском районе, пять – в Судиславле и Судиславском районе. По четыре случая выявлено в посёлке Красное-на-Волге и Красносельском районе, по три - в посёлке Островское, городе Мантурово и Мантуровском районе, Кадыйском районе. По одному пациенту добавилось в Сусанино, Чухломе, Георгиевском, а также в Нейском районе.Скончался один инфицированный. Врачи не смогли спасти 66-летнюю женщину. С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9190 человек. Вылечился 5981 пациент. В стационарах находятся 708 человек, из них 345 с диагнозом ковид. На дому лечится 2694 человека.