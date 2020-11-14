Опрос проводится анонимно.
Департамент здравоохранения Владимирской области информирует, что до 15 ноября (включительно) жители региона старше 14 лет могут принять участие в опросе для определения приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Опрос проводится анонимно.
Гражданам предлагается ответить на вопросы, охватывающие основные проблемные точки: доступность медицинской помощи, наличие необходимого медицинского оборудования, укомплектованность и квалификация медицинских работников. Пройти опрос можно по ссылке:
Напоминаем, что первичное звено системы здравоохранения Владимирской области в ближайшие пять лет ждёт масштабная модернизация. До конца 2023 года наш регион на эти цели получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в последующие годы.
(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)