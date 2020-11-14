Опрос проводится анонимно.

Департамент здравоохранения Владимирской области информирует, что до 15 ноября (включительно) жители региона старше 14 лет могут принять участие в опросе для определения приоритетов программы модернизации первичного звена здравоохранения. Для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Опрос проводится анонимно.Гражданам предлагается ответить на вопросы, охватывающие основные проблемные точки: доступность медицинской помощи, наличие необходимого медицинского оборудования, укомплектованность и квалификация медицинских работников. Пройти опрос можно по ссылке:Напоминаем, что первичное звено системы здравоохранения Владимирской области в ближайшие пять лет ждёт масштабная модернизация. До конца 2023 года наш регион на эти цели получит из федерального бюджета 3,4 млрд рублей. Финансирование продолжится и в последующие годы.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)