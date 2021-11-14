В этом году 35 проживающих на селе семей получили социальные выплаты на приобретение, строительство...

В этом году 35 проживающих на селе семей получили социальные выплаты на приобретение, строительство жилья. В их числе 11 многодетных семей, 24 семьи работников сферы агропромышленного комплекса и 11 − социальной сферы. Объём финансирования из федерального и регионального бюджетов в текущем году составил 37 млн рублей.Выплаты осуществлялись в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём сельского населения» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области».ФОТО: https://www.pexels.com