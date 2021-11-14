Грамотного отношения требует к себе и земля. Зарастающие заброшенные поля в нашей области - боль...

Грамотного отношения требует к себе и земля. Зарастающие заброшенные поля в нашей области - боль для тех, кто когда-то видел их ухоженными и возделанными. Есть и еще одна проблема - повышенная кислотность почв на большей территории региона. И чтобы поддерживать ее в плодородном состоянии, нужны правильные удобрения и подбор культур. Главное - не навредить. Агрохимическую науку, как улучшить качество почвы, будем сегодня постигать и мы .Родителей Кати Зыковой точно ждет богатый урожай. Юная кванторианка теперь на практике знает, какая земля лучше всего подойдет для выращивания ее любимых огурцов.Катя Зыкова, кванторианка: “В средне-кислой почве и нейтральной растет много овощей. Помидоры, огурцы, баклажаны”.Сегодня Катя вместе со своим наставником определит, какие культуры могут хорошо расти на почвах Владимирской области и какие цветы лучше посадить весной на клумбу возле детского технопарка. Анастасия Фадеева дипломированный биолог и эколог, у нее 2 высших образования - ВлгУ и Санкт-Петербургский университет. Педагог ЗА рациональное использование земель и сохранение исчезающих растений. Поэтому для лабораторного анализа выбрала семена культур, имеющих важное значение для экономики нашего региона.Анастасия Фадеева педагог допобразования детского технопарка "Кванторум-33": “Соя, из сои делают всё подряд, даже мясо.У нас есть рожь. без черного хлеба никуда. Лен - важно для Владимирской области. Его много выращивали в Вязниковском районе. Лен важен для той же армии. И ячмень. У нас из него делают перловую кашу”.Почва - сложная система. И успех земледелия зависит от ее структуры, плодородия и кислотности. В нашей области несколько типов почв: от богатых перегноем серо-лесных в Ополье и пойменных - у Оки до дерново-подзолистых на западе и болотных в Мещерском крае. Соя, например, предпочитает больше нейтральные почвы. С уровнем кислотности от 6 до 7. Культура хорошо зарекомендовала себя в Юрьево- Польском районе, где ее начали экспериментально выращивать в этом году. Так как эта культура в средней полосе не основная (в основном у нас преобладают зерновые), у сои низкая экологическая нагрузка - мало естественных вредителей и болезней. А вот лен- культура трудоемкая и прихотливаяАнастасия Фадеева педагог допобразования детского технопарка "Кванторум-33": “У льна есть такая особенность - он начинает болеть грибковыми заболеваниями когда его сажают в защелачиваемую почву и у него начинается бактериоз корней”.Российские селекционеры нашли возможность решить и эту проблему- и создали первый в мире генный сорт льна, устойчивый к заболеванию. Он уже проходит испытания.. Возможно это повлияет на программу возрождения льна и в нашем регионе. В частности в Вязниковском районе , где былую славу льняного края пытались восстановить с 2-х -тысячных годов. Но низкая урожайность культуры не позволила это сделать.Анастасия Фадеева педагог допобразования детского технопарка "Кванторум-33": “В Вязниковском районе когда там сажали лён в больших количествах. Сейчас- пустошь. Всё зарастает лесами. И с одной стороны- меньше нагрузка. А с другой- получается , что мы не заботимся о нашей почве,о наших ресурсах, которые есть”. Анастасия Фадеева верит, что хотя бы один из ее учеников возьмется за решение этого вопроса. И лен снова украсит Вязниковскую землю. А в ближайших планах- создание весенней клумбы возле самого детского технопарка. Какие цветы посадить?- поможет определить анализ на кислотность почвы.Катя Зыкова, кванторианка: “Соли, которые в почве находятся , должны раствориться в воде. Вода у нас универсальный растворитель. Она растворяет всё подряд. И все соли из земли можно сказать экстрагируются в нашу воду”.Отфильтрованную воду затем проверяем индикаторной бумагой из набора для диагностики, купленного в обычном хозяйственном магазине. Если почва щелочная- бумага и вода будет холодных- зеленых, синих- оттенков. А если кислая?Катя Зыкова младшая кванторианка:”Если кислая, то ближе к теплым оттенкам, красным,, оранжевым”.Такой опыт со своей землей на участке может сделать каждый огородник, чтобы труды не были напрасными.Анастасия Фадеева педагог допобразования детского технопарка "Кванторум-33": “Огурцы, например, требуют нейтральной почвы – значит, владимирскую нужно защелачить, внести известь, а для пасленновых - почва такая пригодна”.А вот Картофель предпочитает слабо-кислые почвы. И очень хорошо реагирует на защелачивание. Любит перегной и торф. Удобрения лучше вносить, как раз, осенью, подмечает биолог, чтобы весной они прекрасно распределились по участку вместе с водой. А в зимнее время стоит позаботиться и о почвах в самих городах.Анастасия Фадеева педагог допобразования детского технопарка "Кванторум-33": ”В городе идет очень интенсивное защелачивание. В том числе засоление. У нас очень много выбрасывают соль на дороги. Это вредно и это проблема. Например, в Санкт- Петербурге для того, чтобы люди не подскальзывались используют гранитную крошку. Это очень здорово! Потому что соль очень сильно вредит почвам и потом может расти только бедный видовой состав”.Не всякая почва пригодна и для живых существ. Особенно тех, которые реагируют на ее кислотность. Улитки в Кванториуме живут на специально промытом мхе- сфагнуме - с Мостостроевских болот.Для хоттина подбирают определенный субстрат . Они не на каждой почве будут жить. 1. должен строиться панцирь. А это не на кислой среде, а нейтральной либо чуть щелочной.Лабораторный анализ почвы в итоге показал слабо- щелочной вариант. И это значит, что возле Кванториума, прямо на городской улице прекрасно будут расти сложноцветные растения - маргаритки. георгины, хризантемы, а также пионы. Но обладая знаниями о плодородии почв, всегда можно вырастить всё, что захочется. Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.