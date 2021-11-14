14 ноября православные чтят память целителей и бессребреников Космы и Дамиана Асийских.

14 ноября православные чтят память целителей ибессребреников Космы и Дамиана Асийских.Этот церковный праздник в народе прозвали Кузьминками. По поверьям,в этот день хозяйство брала на себя незамужняя девушка, которая готовила еду навсю семью.ИсторияКосма и Дамиан были родными братьями, которых воспитала матьпреподобная Феодоия. После смерти мужа-язычника она решила посвятить жизньхристианству и в нем воспитывать сыновей. Став взрослыми, братья вышли наслужение Богу. Они стали помогать больным, посвятив свою веру врачеванию. Их вераоднажды вылечила женщину, от которой отказались все врачи. Братья приняли обети не брали ни с кого платы, за это и получили прозвище "бессребреники".Что нельзя делать 14 ноябряЗадаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоитобратить внимание на ограничения и запреты, связанные с этим днем. В православныйпраздник Космы и Дамиана нельзя выбрасывать курицу. По поверьям, нужно естькуриное мясо и потроха для здоровья. В древности курицу даже дарили в этотцерковный праздник. 14 ноября запрещается посещать бани и сауны, особенно сдетьми. Если вода, в которой мылся малыш, попадет на землю, ребенок будет многоболеть. В церковный праздник Космы и Дамиана нельзя смотреть в глаза тому, комуподаете милостыню, нищий может сглазить и навести порчу. Не стоит совершатькрупные покупки и одалживать деньги. 14 ноября не стоит вязать или шить, чтобыне навлечь проблемы со зрением. В этот церковный праздник не стоит стирать,чтобы не стать героем сплетен. Нельзя плохо говорить про других за спиной.Приметы и традиции14 ноября 2021 года православные отмечают день Космы и Дамиана.В этот день, как и во многие другие церковные праздники, стоит обратитьвнимание на народные приметы.Теплая погода обещает спокойную зимуСнег предвещает половодье веснойГрязь на дорогах – до конца года не будет морозов