Русские богатыри с детства не только в сказках ...Супергерои рождаются сегодня и на ковровских...

Русские богатыри с детства не только в сказках ...Супергерои рождаются сегодня и на ковровских площадках. Впервые Доброград принимал Чемпионат мира по русскому жиму. Новые победы, эмоции и мировые рекорды- за всем уследила Юлия Шувалова.Юлия Шувалова, корреспондент: “Русский жим - силовый вид спорта. Спортсмены поднимают фиксированный вес штанги на максимальное количество раз. В этом году за звание "лучших" борются около 300 спортсменов со всей России и стран Ближнего Зарубежья”.Жать могут всё, за штангу берутся даже дети. В свои 5 лет Настя Сперанская обошла всех своих соперников и стала самой сильной девочкой по русскому жиму в мире. Даже поверить сложно, что такая малышка выжимает 10-ти килограммовую штангу 119 раз! Это абсолютный мировой рекорд. Мотивируют Настю родители, которые также приехали выступать на Чемпионате.Настя Сперанская, участница Чемпионата по русскому жиму (г. Москва): “Я начала, правда, с 4-х лет. Мне это нравится. Хочу обыграть своих родителей”.Конкуренция среди детей также высока, как и среди взрослых. И мальчики не всегда сильнее. На пределе сил и сквозь слезы, но всё-таки побеждают... девочки!Андрей Лучков, Президент Федерации Русского жима: “Мальчик бегает кричит: "У меня папа чемпион!". Семьями выступают. Папа-то чемпион, а тебя девочка обогнала, но она на год старше. И она сзади стоит хлопает: "В следующий раз ты меня обгонишь!"С каждым годом девушки жмут всё больше. Так, ковровчанка Леся Бурова работает с весом 87 килограммов. Так и не скажешь, что "слабый пол". На вопрос, почему выбрала силовой вид спорта, Леся отвечает просто:Леся Бурова, участница Чемпионата мира по русскому жиму (г. Ковров):“Я всегда больше крутилась в кругу мальчиков с детства у меня не было проблем с подтягиваниями, с силовыми упражнениями, поэтому когда в подростковом возрасте мальчики пошли в зал, я тоже туда отправилась...”Мужчины, конечно, вес берут больше. Больше двухсот килограммов. И каждый из спортсменов, выполняя упражнение, ждет заветную фразу... А это значит, поставлен личный рекорд!Виктор Белов, участник Чемпионата мира по русскому жиму (г. Гороховец): “Идем выше и выше, ещё порох в пороховницах есть”.Чемпионат проходил в пяти соревновательных номинациях: классический жим, русская тройка, чертова дюжина, жим в облегченной экипировке и "жимовОй марафон"- самая жесткая битва, в которой участвуют только сильнейшие.Марк Краснов, организатор Чемпионата по русскому жиму, председатель Федерации Русского Жима ЦФО: “Будут жать 175 килограммов на максимальное количество раз в трех подходах. Это очень тяжело. Шесть сильных участников со всей России, они будут бороться за приз жимовую лавку”.Участники этого дивизиона способны на невозможное. В сумме они жмут несколько тонн. Выполняют на Чемпионате мира и норматив на мастера спорта международного класса. За один подход нужно выжать 55 килограммовую штангу 103 раза, но Максим Данилин план решил перевыполнить.Русский жим - уже как смысл жизни,- говорят спортсмены. Ни дня без спортзала. Подготовка к соревнованиям круглый год. И к заветным ста девяносто пяти килограммам петербуржец Александр Мельчиков шел несколько лет.Александр Мельчиков, участник Чемпионата мира по русскому жиму (г. Санкт-Петербург): “Лет 15 назад я уже жал 160 кг, поэтому в принципе оно сначала идет быстро, а потом медленно. По 5, по 2,5 кг каждый год добавляется. Это не так просто всё”.Интересно, что этот вид спорта ещё и средство реабилитации. В Чемпионате мира приняли участие инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата. Кстати, даже известны случаи, когда на состязаниях такие атлеты обгоняют многих здоровых и занимают призовые места. Это пример современного героизма. Хотя , конечно, не русский жим делает их сильнее, а характер и желание идти вперед, наперекор судьбе.Таисия Зайцева, участница Чемпионата мира по русскому жиму (г. Вичуга): “Азарт появляется, а с азартом и здоровье прибавляется. Кровь бежит сильнее”.Первый чемпионат мира по русскому жиму прошел под девизом "Первый среди равных". Так, в командном зачете самыми сильными оказались атлеты "Владимирской Руси". Они получили больше всего медалей. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир".