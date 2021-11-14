Сообщение о пожаре в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района поступило сегодня днём. На момент...

Сообщение о пожаре в деревне Уляхино Гусь-Хрустального района поступило сегодня днём. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление внутри дома. Сотрудники МЧС сформировали 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Спасатели не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 3 кв. м. Сгорела внутренняя отделка комнаты и чердачного помещения. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.