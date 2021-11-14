Завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих ковровчан. Их обвиняют в краже. В мае...

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двоих ковровчан. Их обвиняют в краже.В мае со стройки пропали изделия из металла. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, позже выяснилось, что мужчины проникли на территорию стройки через проем под ограждением. Затем они погрузили в тележку лестницу, стремянку, кабель и прочее имущество, после чего перевезли всё в пункт приема лома. В общей сложности злоумышленники похитили более 130 кг металлических изделий, причинив ущерб на сумму свыше 2 800 рублей.В ходе следствия также установлено, что один из фигурантов в марте текущего года похитил два велосипеда. В дальнейшем транспортные средства он продал.Сумма причиненного ущерба составила 12 500 рублей.Оперативники установили местонахождение похищенного и вернули его владельцам.