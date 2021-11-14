Скончались от COVID в регионе 16 человек за сутки.

206 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Костромской области.Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 41 518 жителей региона. Выздороветь из них смогли 33 611, в том числе 122 пациента были выписаны за минувшие сутки.16 человек за последние 24 часа в Костромской области скончались от коронатвруса. Всего с марта 2020 года регион потерял из-за этой инфекции 930 жизней.Коллективный иммунитет костромичей против коронавируса на 12 ноября 2021 года оценивали в 47,5%.