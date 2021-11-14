В воскресенье 14 ноября владимирское «Торпедо» сыграло в гостях против «Знамени труда» из подмосковного Орехово-Зуево. В заключительном матче сезона точный удар Дмитрия Калабухова принёс ..

В воскресенье 14 ноября владимирское «Торпедо» сыграло в гостях против «Знамени труда» из подмосковного Орехово-Зуево. В заключительном матче сезона точный удар Дмитрия Калабухова принёс победу автозаводзам.Счёт в поединке был открыт перед самым перерывом – на 44-ой минуте. Мяч чёрно-белых оказался единственным забитым в этой встрече.Тренер торпедовцев Александр Акимов поздравил с победой команду и болельщиков. На этом владимирцы завершили свои выступления в текущем году.По результатам двухкругового турнира они набрали 18 очков и заняли девятое место из 11. ФК «Муром» с 28 баллами оказался в пятёрке.