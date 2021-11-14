Самый простой и быстрый способ получения государственной услуги – подача заявления через Портал государственных и муниципальных услуг.

Паспорт гражданина Российской Федерации - это основной документ, удостоверяющий личность, который обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста.Самый простой и быстрый способ получения данной государственной услуги – подача заявления в форме электронного документа через Портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). В условиях складывающейся эпидемиологической обстановки пользование порталом Госуслуг становится наиболее актуальным.Государственную услугу по выдаче или замене паспорта гражданина РФ в электронном виде можно получить в следующих случаях:- достижения 20 или 45 лет;- изменения персональных данных;- существенного изменения внешности.Паспорт подлежит замене в срок не позднее 90 дней после наступления одного из указанных событий. Для оформления паспорта гражданина РФ необходимо заполнить заявление на Портале государственных услуг и оплатить госпошлину.Вас пригласят в подразделение по вопросам миграции к определенному времени для представления оригиналов документов и получения паспорта. При себе необходимо иметь паспорт, подлежащий замене, фотографии и военный билет (по желанию заявителя: свидетельство о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о браке (разводе и т.д.)).Рекомендуется создать свою учетную запись заранее, так как при достижении возраста 20 или 45 лет (когда предусмотрена обязательная замена паспорта) зарегистрироваться на Едином портале будет невозможно, так как паспорт автоматически становится недействительным и не пройдет проверку при регистрации. Кроме того, на Едином портале существует функция напоминания о замене документов, которая поможет не допустить просрочки паспорта и в дальнейшем избежать неприятностей в виде административного штрафа за проживание по недействительному документу.Для зарегистрированных пользователей на Портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru предусмотрена возможность оплаты госпошлины с 30% скидкой.