Итоги реализации мероприятий по осуществлению общественного контроля были рассмотрены на очередном заседании совета.

В пресс-центреУМВД России по Владимирской области прошло очередное заседание общественного совета созыва 2019-2022 гг.. В заседании, проведенном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, приняли участие начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин и руководители подразделений УМВД.Согласно предложенной повестке на заседании рассмотрены итоги проведения Акции «Гражданский мониторинг».Общественники, принявшие личное участие в посещениях подразделений органов внутренних дел, поделились с коллегами своим мнением с акцентом на проверку подразделений по вопросам миграции и ИВС.По ходатайству общественного совета на заседании с информацией о результатах деятельности ИВС УМВД России по Владимирской области выступил врио руководителя управления по охране общественного порядка.Участниками акции отмечено, что результаты проведенных мероприятий были обсуждены с руководством спецучреждений и территориальных органов МВД России на районном уровне, а материалы о проверках, проводимых в рамках акции «Гражданский мониторинг», с комментариями членов Общественного совета размещены в региональных СМИ.Также в ходе заседания были обсуждены результаты деятельности совета по реализации ранее принятых решений, в частности подготовки новых видеоуроков в рамках проекта «Уроки безопасности».Участники проекта довели информацию о выходе четвертого видеоурока, обсудили возможные темы для новых материалов и рассказали об информационном сопровождении проекта в региональных СМИ.Далее были рассмотрены вопросы о результатах реализации общественниками других возложенных полномочий, в том числе по участию в аттестационных комиссиях органов внутренних дел.По каждому вопросу был принят ряд решений, определены задачи и мероприятия для их реализации.Начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин поблагодарил общественников за проводимую работу и инициативность, отметив значимость каждого проведенного общественниками мероприятия для согласования общественно значимых интересов граждан и органов внутренних дел.