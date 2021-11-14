Авария произошла вчера вечером в Петушинском районе при повороте на станцию Болдино. В результате...

Авария произошла вчера вечером в Петушинском районе при повороте на станцию Болдино. В результате происшествия, автомобиль столкнулся с препятствием. Чтобы достать из машины пострадавшего, сотрудникам МЧС вместе со спасательной службой пришлось проводить деблокировку. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 5 человек, 1 единица техники.