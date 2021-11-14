На телефон жительницы Гусь-Хрустального начали приходить уведомления о списании с банковского...

На телефон жительницы Гусь-Хрустального начали приходить уведомления о списании с банковского счёта. Позже женщина поняла, что карта потеряна и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к хищению 45-летней родственницы потерпевшей.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, злоумышленница призналась, что в день, когда она гостила у своих родственников, воспользовалась моментом и похитила из кошелька банковскую карту. После этого женщина сразу же покинула квартиру. В дальнейшем по карте она оплатила несколько покупок.Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.