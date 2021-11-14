В 20-20 13 ноября В Петушинском районе у поворота на станцию Болдино легковушка вылетела в кювет. Очевидцы сообщили о ДТП в МЧС по Владимирской области. На место прибыли подразделения ..

В 20-20 13 ноября В Петушинском районе у поворота на станцию Болдино легковушка вылетела в кювет. Очевидцы сообщили о ДТП в МЧС по Владимирской области.На место прибыли подразделения ведомства, аварийно-спасательная служба, карета скорой помощи, а также инспекторы ГИБДД. В результате аварии пострадал водитель отечественной машины. Сотрудники МЧС совместно с аварийно-спасательной службой деблокировали мужчину из кабины. За рулём ВАЗ-2104 находился 18-летний парень.Всего в ликвидации последствий произошедшего принимало участие 14 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС - 5 человек и одна единица техники.Причины и обстоятельства случившегося выясняются.