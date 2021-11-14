В хоккей играют настоящие мужчины! Этот девиз относится ко всему поселку имени Воровского. Хоккей...

В хоккей играют настоящие мужчины! Этот девиз относится ко всему поселку имени Воровского. Хоккей развивается в поселке с 1973 года. И его жители не сдаются. Сегодня они, как всегда, все вместе выйдут на недоделанную нерадивыми строителями площадку, чтобы своими силами собрать старый хоккейный корт. А как все начиналось? Кто сегодня развивает спорт в глубинке?- смотрим.Сергей Николаевич показывает свой хоккейный архив и сожалеет, что фотографий так мало.Это сейчас можно запечатлеть всё, когда в твоих руках мобильный телефон с фотокамерой. А тогда в 1973-м об этом и не мечтали.Зато почти все поголовно занимались спортом. Сам Сергей Николаевич приобщился к хоккею с армии. Затем, работая на местном стеклозаводе, нашел сообщников-энтузиастов и стал развивать этот вид спорта в поселке.Сергей Николаевич Глухов основатель первой хоккейной команды в посёлке имени Воровского: “Летом футбол, зимой хоккей. Укрепились. Начали тренироваться... И заявились на участие в Чемпионате области. В то время была 1,2,3 группа команд. Было много, потому что предприятия существовали все”.Успехи пришли практически сразу. Поколение хоккеистов росло. Со временем появилась и детская команда. И сейчас каждый год во взрослую команду переходят от 3 до 4-х юных спортсменов.Фотографии 96-го года. Старая форма еще. Назвалась команда "Стекольщик" .Это все ребята с которыми я начинал.Вспоминает Сергей Николаевич и о первом профессиональном корте, который устанавливал вместе с другими местными хоккеистами.Сергей Николаевич Глухов основатель первой хоккейной команды в посёлке имени Воровского: “За коробкой ездили в Тверь..съездили с хоккеистом- водителем на заводе.за 12 тысяч купили. В то время на эти деньги можно было купить 2 Жигулей”.Этим Сергей Николаевич нажил немало врагов- такие деньги спустил на хоккей. Но директор местного стекольного завода всегда поддерживал спорт.Сергей Николаевич Глухов основатель первой хоккейной команды в посёлке имени Воровского: “Сами устанавливали с хоккеистами, сами варили, опоры ставили электрические, все это сами делали. она на балансе не была. Была на плечах команды. Потом пристроили вот эту комнату..Судейскую и раздевалку”.Пристройка, конечно, сегодня уже не радует своим внешним видом. Спорт в глубинке держится на чистом энтузиазме. Все построено на "кровные" самих хоккеистов. Обидно и за хоккейную коробку. Вот здесь когда- то рождались Победы. Сегодня на месте легендарного старого корта - лишь котлован и сваи. Мечта хоккеистов о занятиях в комфортных условиях осталась нереализованной. Вина на нерадивых подрядчиках, так и не завершивших строительство новой ледовой арены. В планах спортсменов- хотя бы наладить тренировочные занятия. Об участии в соревнованиях, в том числе и Ночной лиге , остается только мечтать,- говорит Виктор Глухов- сын родоначальника хоккея в поселке. Сегодня ОН продолжает дело отца. Под его руководством 70 спортсменов - детская, юношеская и взрослая команды. И ему тоже есть, ЧТО вспомнить. Игроки Алмаза не раз стояли на пьедесталах, были Чемпионами области. Родной брат Виктора Сергей Глухов в 2009 году выступал за Хоккейный Клуб Владимир в Первенстве России в регионе "Центр".Вот у меня брат, вот Ефимов, вот Валерий Пичугин.Старшее поколение Алмаза - пример для детей. Для ребят из села хоккей- хороший старт в жизниВиктор Глухов, тренер-преподаватель по хоккею с шайбой МБУ ДОУ ДЮСШ "Судогодец": “В таких глубинках могут выстрелить и хороший пример , Так же занимается у меня девочка восьмого года Марина , была признана лучшим защитником в областных соревнованиях "Золотая шайба" среди сельских команд”.Для поселка хоккей - единственный досуг, отдушина для всех жителей.Сергей Николаевич Глухов основатель первой хоккейной команды в п. Воровского: “Бум начался в этом хоккее. Дети просто - 3 группы ребятишек..Другой раз уезжает на совещание ,просит меня провести тренировку и вот я с ними...Я очень рад... Занимаешься с ребятишками..Они с таким энтузиазмом здесь. Прямо я не знаю. У меня слёзы накатываются, что сейчас этой коробки нет”.