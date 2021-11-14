Мужчина признал свою вину в том, что заявил о разбое для оправдания перед друзьями о потраченных им деньгах...

Следствием Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного доноса в совершении преступления.В полицию обратился 21-летний житель столицы, который сообщил о совершенном в отношении него разбое. По его словам, он снял денежные средства в банкомате в одном из домов на улице Лётчика Бабушкина, после чего на улице на него напали двое неизвестных мужчин и, угрожая ножом, забрали денежные средства в размере 80 000 рублей, а также мобильный телефон, после чего скрылись.Как выяснилось, на самом деле молодой человек совершил несколько ставок в приложении букмекерской конторы на общую сумму 80 000 рублей, которые проиграл. Далее он продал свой мобильный телефон, сделал еще одну ставку и вновь проиграл.Мужчина признал свою вину в том, что заявил о разбое для оправдания перед друзьями о потраченных им деньгах.Следствием Отдела МВД России по Бабушкинскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29