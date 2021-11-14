Экодиктант направлен на формирование экологической культуры и повышение уровня экологической...

Экодиктант направлен на формирование экологической культуры и повышение уровня экологической грамотности. В этом году он приурочен ко Всемирному дню вторичной переработки отходов и стартует уже сегодня, а продлится до 21 ноября.Учитывая неблагоприятную эпидобстановку, диктант проходит в онлайн режиме.Участникам предстоит ответить на 25 вопросов из 12 тем: отходы, заповедные территории, вода, флора и фауна, воздух, энергетика, климат, лес, Арктика, Байкал, устойчивое развитие, зелёные финансы.Сложность вопросов зависит от категории участников: дети младше 12 лет, подростки от 12 до 18 лет, взрослые без профильного образования или опыта в экологической сфере, взрослые с профильным образованием или опытом в экологической сфере.Итоги диктанта можно будет узнать в личном кабинете участника на портале в разделе «Мой экопрогресс», а также посредством электронной почты или СМС-сообщения.