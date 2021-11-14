Пожар произошёл вчера вечером в областном центре, в одном из гаражно-строительных кооперативов. На...

Пожар произошёл вчера вечером в областном центре, в одном из гаражно-строительных кооперативов. На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в гараже с легковым автомобилем внутри. Сотрудники регионального МЧС не дали распространиться огню на соседние гаражи и оперативно ликвидировали пожар. Сгорела внутренняя отделка, имущество и легковой автомобиль одного гаража на площади 48 кв. м. и пострадала внутренняя отделка двух соседних гаражей на общей площади 12 кв. м. Погибших и пострадавших нет.На пожар выезжали 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.