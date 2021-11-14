На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 328 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
68 - во Владимире;
41 - в Ковровском районе;
38 - в Гусь-Хрустальном районе;
37 - в Муромском районе;
17 - в Кольчугинском районе;
16 - в Юрьево-Польском районе;
15 - в Суздальском районе;
14 - в Петушинском районе;
12- в Вязниковском районе;
11 - в Александровском районе;
10 - в Камешковском и в Киржачском районах;
9 - в Гороховецком и в Меленковском районах;
8 - в Собинском районе;
7 - в Судогодском районе;
5 - в Селивановском районе;
1 - в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 352 случая заболевания.