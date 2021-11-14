На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 328 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:68 - во Владимире;41 - в Ковровском районе;38 - в Гусь-Хрустальном районе;37 - в Муромском районе;17 - в Кольчугинском районе;16 - в Юрьево-Польском районе;15 - в Суздальском районе;14 - в Петушинском районе;12- в Вязниковском районе;11 - в Александровском районе;10 - в Камешковском и в Киржачском районах;9 - в Гороховецком и в Меленковском районах;8 - в Собинском районе;7 - в Судогодском районе;5 - в Селивановском районе;1 - в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 352 случая заболевания.