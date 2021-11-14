Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 67 352 владимирцев.

Во Владимирской области на 14 ноября выявлено 328 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 68 человек. Ещё 41 житель подхватил опасную болезнь в Ковровском, 38 сл. в Гусь-Хрустальном, 37 сл. в Муромском, 17 сл. в Кольчугинском, 16 сл. в Юрьев-Польском, 15 сл. в Суздальском, 14 сл. в Петушинском, 12 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Александровском, 10 сл. в Камешковском, 10 сл. в Киржачском, 9 сл. в Гороховецком, 9 сл. в Меленковском, 8 сл. в Собинском, 7 сл. в Судогодском, 5 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. РадужныйВсего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 67 352 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 15 791 случай во Владимире, 7774 - в Гусь-Хрустальном районе, 7432 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.